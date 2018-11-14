В Австралии испугались продолжения истории с иглами во фруктах

Жительница австралийского Мельбурна нашла швейную иглу в груше спустя несколько дней после ареста первой подозреваемой по делу «об иглах в клубнике». Об этом в среду, 14 ноября, сообщает ABC News.

Инцидент произошел 13 ноября. Визажист Клэр Бонсэр (Clare Bonser) едва не поранилась, когда ела купленный в одном из местных магазинов фрукт. «Я просто жевала грушу, случайно посмотрела вниз перед следующим укусом и увидела ее [иглу]», — поделилась пострадавшая.

Девушка сообщила о своей находке руководству супермаркета. Представитель магазина заявил, что разберется в сложившейся ситуации.

В издании отметили, что подобное продолжение истории пугает. В частности, инцидент оказал крайне негативное воздействие на производство клубники, рассказали в Ассоциации производителей клубники штата Квинсленд. Фермеры были вынуждены уничтожить значительную часть запаса ягод, так как магазины отказались их принимать.

11 ноября стало известно о том, что полиция арестовала 50-летнюю австралийку Май Ут Тринх (My Ut Trinh), которая подкладывала иглы в клубнику.

По версии следствия, задержанная работала на одной из местных ферм и была недовольна условиями труда, в результате чего решила отомстить работодателю и коллегам и нашпиговала ягоды иголками.

Жители шести штатов Австралии начали жаловаться на швейные иглы в продающейся в магазине клубнике в начале сентября. Всего было зафиксировано более 100 подобных случаев. Кроме того, несколько раз иглы были обнаружены в яблоках, бананах и манго.

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