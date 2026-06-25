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18:58, 25 июня 2026Авто

Ушедший из России автоконцерн сможет превзойти собственный рекорд по отзывам машин

За пять месяцев 2026 года Ford объявил 50 отзывов, затронувших 11,2 миллиона машин
Марина Аверкина

Фото: Mike Blake / Reuters

В 2025 году компания Ford провела 153 отзывные кампании, под которые попали почти 13 миллионов машин — больше, чем у любого другого автопроизводителя за всю историю. Предыдущее достижение принадлежало General Motors, но американский концерн превзошел его более чем вдвое. Данные 2026 года говорят о том, что производитель может установить очередной рекорд по сервисным кампаниям, пишет Motor1.

В 2026 году Ford вряд ли объявит столько же отдельных отзывов, однако общее число затронутых машин, скорее всего, окажется еще выше. К настоящему моменту зафиксировано 50 сервисных кампаний, которые уже охватывают 11 271 100 автомобилей, а также один отзыв, касающийся 2633 подогревателей блока цилиндров двигателя.

Самая крупная из действующих кампаний затрагивает 4,4 миллиона грузовиков и пикапов, включая самые продаваемые машины F-серии. Причиной стал программный сбой, из-за которого на буксируемом прицепе могут отказать тормозные сигналы и указатели поворота. Производитель решает проблему с помощью удаленного обновления программного обеспечения.

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Большое количество отзывов Ford привлекает пристальное внимание уже несколько лет. В 2022 и 2023 годах компания также лидировала по этому показателю среди всех автопроизводителей, что привело к миллиардным расходам на гарантийный ремонт. В конце 2024 года Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA) оштрафовало Ford за нарушение федеральных правил проведения отзывных кампаний. Одновременно автопроизводитель согласился изменить собственный процесс отзыва и обязался в течение трех лет ежеквартально встречаться с представителями NHTSA.

Менее чем через год после штрафа в Ford заявили, что рост числа отзывов отражает «интенсивную стратегию быстрого выявления и устранения аппаратных и программных неполадок, а также дополнительные меры для защиты клиентов».

Ранее стало известно, что до конца 2027 года концерн Renault намерен сократить во Франции 800 инженеров. По мнению руководства, это позволит оптимизировать процессы и повысить конкурентоспособность по сравнению с автопроизводителями из Китая.

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