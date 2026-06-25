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18:57, 25 июня 2026Спорт

Европейская конфедерация фехтования восстановила членство России

Федерация фехтования России восстановлена в составе EFC
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Artur Didyk / Shutterstock / Fotodom

Федерация фехтования России восстановлена в составе Европейской конфедерации фехтования (EFC). Об этом в своем Telegram‑канале сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

Решение исполкома EFC было принято 24 июня. Дегтярев заявил, что допуск открывает для российских спортсменов возможность выступать на европейских соревнованиях.

В начале июня Международная федерация фехтования (FIE) разрешила допуск российских и белорусских спортсменов с использованием национального флага и гимна, начиная с июльского чемпионата мира в Гонконге. Фехтовальщики могут соревноваться во всех индивидуальных и командных турнирах FIE под национальными аббревиатурами, в форме с флагами и под гимнами своих стран.

До этого FIE лишила Эстонию права проведения чемпионата Европы из-за отказа впустить в страну граждан России и Белоруссии. Соревнования, которые должен был принять Таллин, перенесли во французский Антони.

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