17:29, 23 января 2026Спорт

Эстонию лишили ЧЕ по фехтованию из-за отказа впустить россиян

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jason Lee / Reuters

Международная федерация фехтования (FIE) лишила Эстонию права проведения чемпионата Европы (ЧЕ) из-за отказа впустить в страну граждан России и Белоруссии. Об этом сообщает Ohtuleht.

Соревнования должен был принять Таллин, однако теперь они пройдут во французском Антони. Турнир состоится с 16 по 21 июня 2026 года.

Генеральный секретарь Эстонской федерации фехтования Айвар Паалберг отметил, что FIE приняла решение еще 14 января, но уведомила эстонскую сторону только 23 января. По его словам, в FIE требовали от правительства страны гарантий, что никто из участников не будет подвергаться дискриминации по национальному признаку. «Мы получили от инспекции заключение о том, что выполнили все требования, за исключением одного», — резюмировал Паалберг.

В конце декабря прошлого года президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что FIE допустила до соревнований российских юниоров с флагом и гимном страны. Взрослые фехтовальщики из России смогут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

