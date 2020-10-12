Покойный «покровитель интернета» получил шанс стать святым

Католическая церковь причислила к лику блаженных ушедшего из жизни в 2006 году итальянского подростка Карло Акутиса. Теперь у него есть все шансы стать новым святым, пишет BBC.

При жизни юноша научился программированию и создал онлайн-базу евхаристических чудес. В народе его уже прозвали «покровителем интернета». В Ватикане полагают, что умерший от лейкемии может стать примером для своих сверстников. «Несмотря на прилагаемые усилия, молодых людей в наши дни непросто заинтересовать пасторским служением. Но иногда Господь указывает нам дорогу при помощи вот таких маяков, каким был Карло», — заметил представитель католической церкви Энцо Фортунато в беседе с AFP.

Многие верят, что 15-летний Акутис творит чудеса и после смерти. В частности, на покойного обратили внимание после того, как в 2013 году благодаря ему якобы излечился бразильский мальчик, страдавший от редкой врожденной аномалии поджелудочной железы. Событие в Ватикане сочли чудом, это позволило провести беатификацию. Мать Акутиса рассказала, что ее сын не отличался от сверстников в отношении своих увлечений, однако всегда помогал ближним, даже если речь шла о бездомных и обездоленных.

Процесс причисления к лику святых в католической церкви состоит из двух этапов — беатификации и канонизации. Сначала кандидат становится одним из блаженных, затем поднимается вопрос о его признании в качестве святого. В рамках первой стадии Ватикану передают своеобразное досье на человека, в котором описываются факты, свидетельствующие о том, что он при жизни отличался праведностью, а после смерти — творил чудеса. После анализа изложенных позиций, кандидатуру обсуждают в Конгрегации по делам святых. Если данный орган приходит к выводу, что все чудеса — подлинные, Папа Римский подписывает соответствующий официальный акт, и человек становится одним из блаженных. Канонизация — схожая процедура, при которой претендента анализируют представители Конгрегации обрядов.

В ноябре 2014 в Ватикане канонизировали двух индийцев и четырех итальянцев. Причисленными к лику святых оказались епископ Виченцы Джованни Антонио Фарина, монахи Людовико де Казориа и Никола да Лонгобарди, мирянин Амато Ронкони, священник Куриакос Элиас Шавара и монахиня Эуфразия Элюватингаль.