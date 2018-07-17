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Ватикан разрешил будущим «невестам Христа» заниматься сексом

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Женщинам, которые решили посвятить свою жизнь служению Христу, разрешили не хранить девственность. Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном сайте Ватикана.

«Призыв дать клятву в девственной, супружеской и плодотворной любви к Христу не сводится к символу физической невинности», — отмечено в документе. Отныне девственность не является необходимой предпосылкой для прохождения обряда посвящения.

Новые правила могут привлечь к служению религиозным убеждениям женщин, которые состояли в сексуальных отношениях с мужчиной, а также вдов.

Американская ассоциация посвященных девственниц заявила, что шокирована этим нововведением. Они напомнили Ватикану, что традиция католической церкви всегда основывалась на даре девственности как духовной, так и физической.

Во всем мире насчитывается около пяти тысяч «невест Христа» — светских женщин, которые не вступают в монашеский орден, но посвящают себя служению Христу. Во время церемонии они облачаются в белые наряды и дают обет не вступать в брак и сексуальные отношения. Они носят обручальные кольца как символ своей клятвы. Ранее до посвящения в «невесты Христа» допускались только девственницы.

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