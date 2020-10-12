Ким Чен Ын извинился за свои ошибки и прослезился

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын извинился за свои ошибки перед нацией и прослезился. Об этом пишет The Korea Times.

Отмечается, что почти треть своей речи, произнесенной в честь 75-летия Трудовой партии Кореи, глава КНДР посвятил благодарности жителям страны. Он также заявил, что сожалеет о том, что не смог улучшить их жизнь.

«Наши люди доверяли мне, их доверие было высоко, как небо, и глубоко, как море, но мне не всегда удавалось соответствовать их ожиданиям. Мне очень жаль», — заявил Ким Чен Ын. На опубликованных Daily Mail кадрах видно, как он снимает очки и протирает глаза, прослезившись.

Некоторые эксперты предполагают, что так глава страны мог извиниться за недостаточно эффективную борьбу с COVID-19. Указывается, что раньше выступления лидера КНДР были «шаблонными», в основном он сосредотачивался на описании военной мощи страны.

Однако 10 октября отмечалось, что Ким Чен Ын благодарил жителей Северной Кореи за то, что в стране нет зараженных коронавирусом. Он отметил ответственность граждан КНДР, которые «как один» выполняли противовирусные меры, посчитали это государственное дело своим собственным. Также Ким Чен Ын пожелал Южной Корее справиться с последствиями пандемии.