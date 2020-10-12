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Учитель накричал на школьницу из-за маски и стал звездой сети

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Американская пользовательница TikTok Кейт Гилмор (Kate Gilmore) опубликовала ролик, в котором слышно, как учитель спорит с ученицей из-за правильного ношения медицинской маски. За несколько дней запись набрала вирусную популярность. Несмотря на то, что преподаватель накричал на школьницу, зрители встали на его сторону, благодаря чему он быстро стал звездой сети.

Инцидент произошел на уроке биологии. Преподаватель заметил, что одна из учениц надела маску на рот, однако ее нос оставался открытым. Этот факт нервировал учителя.

«Надень маску, я серьезно. Надень ее. Я устал от этого дерьма, извините. Вы не понимаете: пандемия — это серьезно. Думаете, это шутки? Нет, это не смешно», — закричал сотрудник американской школы. Однако на этом он не остановился: мужчина продолжил свою речь, обвинив президента США Дональда Трампа во лжи по поводу успеха в борьбе с коронавирусом.

«Если вы реально верите в его ложь, то вы идиот. Мне очень жаль», — сказал преподаватель. После его заявления ученица, которая спровоцировала неожиданную лекцию, спросила, разрешено ли учителям говорить о своей политической позиции в классе. «Я только что это сделал», — ответил учитель биологии. Позже он еще раз извинился за неосторожные высказывания.

В комментариях зрители поддержали учителя за то, что тот был искренен со своими учениками. Они посочувствовали ему и другим преподавателям, которые пытаются бороться с пандемией. Другие пользователи высмеяли школьницу, носившую маску неправильно.

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