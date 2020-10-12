В российских бутиках нашли одежду из несуществующих коллекций люксовых брендов

Сеть магазинов одежды и предметов роскоши Bosco, принадлежащая российской компании Bosco di Ciliegi, уличили в продаже вещей из несуществующих коллекций люксовых брендов. Такая одежда представлена на официальном сайте ретейлера.

Речь идет о товарах марок Max Mara и Marina Rinaldi. Так, например, в бутиках Bosco продается стеганый пуховик с капюшоном и поясом Marina Rinaldi синего цвета за 56 200 рублей. Однако по указанному в описании артикулу вещь не представлена ни в одном другом каталоге и магазине, кроме Bosco.

Помимо этого, Telegram-канал «Мур» обратил внимание на хлопковую футболку Max Mara с красным декором на кармане, которая ранее была доступна для заказа на сайте (сейчас в Bosco она отсутствует). Сообщается, что описанная вещь так и не появилась в продаже в официальных бутиках бренда Max Mara.

Админы также попытались найти одежду в ассортименте других ретейлеров с помощью присвоенного ей артикула, однако ничего не обнаружили: в остальных бутиках она представлена в других цветах.

Кроме того, подчеркивается, что на сайте Bosco многие вещи предлагаются с высокой наценкой. Например, на данный момент культовое пальто Teddy Coat в официальном магазине Max Mara продается за 1650 евро (149 тысяч рублей), а в России — за 225 тысяч. Аналогичную разницу в стоимости заметили и на примере футболки упомянутой марки: в Bosco она доступна к покупке на 10 тысяч дороже, чем на официальном сайте компании.

В октябре сообщалось, что за год в России продали поддельную косметику на 10 миллиардов рублей. Согласно проведенному исследованию, во второй половине 2019 года и первой половине 2020-го объем рынка контрафактной декоративной косметики и парфюма составил 5,3 и 5,6 миллиарда рублей соответственно.