Власти России ответили на идею ввести налог на бездетных

Идею ввести налог на бездетных власти России не рассматривают. Таким образом на просьбу прокомментировать инициативу председателя общественной организации «Совет матерей» Татьяны Буцкой ответили в пресс-службе Министерства финансов, передает РИА Новости.

Буцкая считает, что налог должны платить все мужчины и женщины репродуктивного возраста, у которых нет детей. Размер налога она предполагает установить на уровне 500 рублей в месяц или шесть тысяч рублей в год. «Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», — объяснила она.

По мнению главы «Совета матерей», только с помощью сборов и принуждений страна может справиться с демографическими проблемами. В противном случае, предупреждает она, «нас как нации просто не будет», а место россиян займут мигранты.

Ранее идею такого налога предложил председатель государственного собрания-курултая Башкирии Константин Толкачев. По его словам, следует возродить в России практики СССР, так как проблема с низкой рождаемостью характерна для всех регионов страны.

Толкачев видит проблему в мировоззрении современной молодежи, которая в первую очередь настроена на личностный рост и карьеру, а не на увеличение численности населения.