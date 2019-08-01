В российском регионе задумались о введении налога на бездетность

Башкирия может ввести налог на бездетность для повышения рождаемости в регионе. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель государственного собрания-курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

«Поскольку Конституция РФ провозглашает Россию социальным государством, не следует снимать с повестки вопрос о налоге на бездетность, который существовал в Советском Союзе вплоть до его распада, хотя лично мне более близка идея уменьшения суммы уплачиваемых налогов для родителей», — заявил он.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться парламентариями на осенней сессии. Соответствующее заявление спикер Госсовета сделал после того, как ознакомился с данными о рождаемости в регионе. Он отметил, что за первое полугодие в республике родились всего 19622 ребенка, хотя еще несколько лет назад эта цифра достигала 60 тысяч, а в 1940-50 годы превышала 100 тысяч человек.

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Толкачев также выразил уверенность, что проблема с низкой рождаемостью характерна для всей России и большинства развитых стран. Среди причин он рассматривает менталитет современной молодежи, который, по его мнению, нацелен на личностный рост. Помимо так называемого налога на бездетность председатель Госсобрания предлагает ввести меры поддержки. Например, поощрять рождение первого ребенка.

В июле сообщалось, что рождаемость в России достигла своего минимума за последние 10 лет. За первые три месяца этого года в стране появились 355,3 малышей, что на 9,1 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин отметил, что в целом показатели «неплохие».

Налог на бездетность существовал в СССР с ноября 1941 года и позиционировал себя как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Согласно указу президиума верховного совета СССР от 21 ноября 1941 года, бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять шесть процентов зарплаты государству. Меньше ставка была у тех, кто получал меньше 91 рубля в месяц.

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