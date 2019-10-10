Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина

Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу. И если их нет, то объяснить, почему. Снимки документов опубликованы в паблике Lenorman во «ВКонтакте».

«Прошу вас сообщить, имеются ли несовершеннолетние дети у Чугунова. Если нет, то по какой причине?», — говорится в запросе МВД.

В ЗАГСе ответили, что по документам у гражданина нет детей, но почему именно, чиновникам неизвестно. В учреждении добавили:

«Возможные причины: нетрадиционная сексуальная ориентация; защищенные половые контакты; отсутствие сексуального партнера; так исторически сложилось; импотенция; по воле Божьей; медицинские противопоказания; мама не разрешает и другое».

Ранее председатель государственного собрания-курултая Башкирии Константин Толкачев заявил, что в республике хотят ввести налог на бездетность. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в местном парламенте на осенней сессии.

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