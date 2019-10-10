В российском ЗАГСе открестились от заявления о бездетности «по воле Божьей»

Сотрудники полиции Дзержинска Нижегородской области не требовали от местного ЗАГСа информацию о причинах наличия или отсутствия детей у гражданина, проходящего по уголовному делу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Официальный ответ на запрос, подготовленный отделом ЗАГС Дзержинска, содержал запрашиваемую информацию о наличии или отсутствии несовершеннолетних детей у гражданина по установленной форме. Комментариев о причинах отсутствия детей в ответе не содержалось и не давалось в устной форме», — говорится в сообщении ЗАГСа.

Ранее в паблике Lenorman во «ВКонтакте» были опубликованы снимки документов запроса МВД и ответа ЗАГСа Дзержинска о наличии и отсутствии детей у проходящего по уголовному делу мужчины. «Прошу вас сообщить, имеются ли несовершеннолетние дети у Иванова (фамилия изменена, — прим. Ленты.ру). Если нет, то по какой причине», — говорилось в запросе МВД. Сотрудники ЗАГСа, в свою очередь, ответили, что детей у гражданина нет, и привели перечень возможных причин этого, среди которых оказались нетрадиционная сексуальная ориентация, защищенные половые контакты, отсутствие сексуального партнера и импотенция. Также в ответе указывалось, что у гражданина могло не быть детей «по воле Божьей», медицинским противопоказаниям или из-за запрета матери.

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