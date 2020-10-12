Россиян предупредили о вреде грязных окон

Мыть окна в доме необходимо хотя бы два раза в год, поскольку грязь на них может нанести вред здоровью. Об этом радио Sputnik рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

По его словам, темный налет на рамах, стеклах и подоконниках содержит в том числе сажу и канцерогенные вещества. Если не убирать его, то грязь может залететь в комнату с порывом ветра и попасть в легкие человека.

Загрязненные окна также ухудшают светопроницаемость. «Чем светлее в помещении, тем лучше человек себя чувствует. Если окна будут загрязнены, меньше света будет проникать через окна, причем это довольно серьезно сказывается», — объяснил эколог.

Он уточнил, что в разные сезоны состав пыли на окнах отличается, поэтому надо мыть их минимум дважды в год, желательно с использованием специальных средств. Летом на поверхностях скапливается в основном пыльца, тополиный пух, другие растительные частицы. Зимой больше накапливаются копоть и хлориды.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, вирусолог Георгий Викулов говорил, что кондиционеры способны переносить хламидийные инфекции, возбудителей легионеллы и микоплазмы. При этом заразиться коронавирусом через кондиционер нельзя.