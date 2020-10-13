Женщина незаконно увеличила ягодицы и умерла

В американском штате Техас женщина умерла после того, как незаконно увеличила ягодицы у нелицензированного косметолога. Теперь последнему грозит обвинение в убийстве, пишет Daily Star.

35-летняя Латора Кинг выложила тысячу долларов за инъекции силикона в ягодицы. Несмотря на то, что сам 55-летний косметолог отрицает проведенную процедуру, переписка в телефоне погибшей свидетельствует об обратном.

Через несколько дней после того как Кинг написала косметологу об инъекции, она прислала ему фото своих деформированных ягодиц, на которых лежали окровавленные куски марли. На следующее утро семья отвезла женщину в больницу, где та впоследствии и скончалась. Вскрытие показало, что инъекция силикона привела к тромбоэмболии легочной артерии.

Ранее сообщалось, что британка потратила несколько тысяч фунтов стерлингов на операции по увеличению груди и ягодиц, однако оба хирургических вмешательства оказались неудачными. Из-за неудачной операции девушке пришлось начать покупать вещи «огромных» размеров.