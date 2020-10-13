Крокодил укусил подводного охотника за голову

В австралийском штате Западная Австралия гребнистый крокодил укусил мужчину за голову. Об этом сообщает издание The West Australian.

Инцидент произошел, когда пострадавший занимался подводной охотой. Один из зубов рептилии впился ему в лицо в нескольких миллиметрах от глаза. Позднее в разговоре с журналистами мужчина признался, что так страшно ему не было никогда в жизни.

Ему удалось вырваться, отделавшись несколькими порезами на голове. После спасения его доставили в больницу в городе Брум, расположенном в 200 километрах от места происшествия.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В сентябре у гребнистых крокодилов в Австралии начинается брачный период, который продолжается до января. В это время они особенно агрессивны и яростно защищают свою территорию. С марта по август гребнистые крокодилы откладывают яйца.

В сентябре сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд гребнистый крокодил укусил человека за голову. Рептилия напала на 33-летнего мужчину, который занимался сноркелингом — подводным плаванием в маске с дыхательной трубкой.