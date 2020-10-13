Госдума приняла в первом чтении законопроект о Конституционном суде, внесенный президентом России Владимиром Путиным в исполнение принятых летом поправок в Основной закон. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает РИА Новости.

Согласно инициативе, состав Конституционного суда сокращается с 19 до 11 судей. При этом орган вправе осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, а чтобы выносить постановления, необходимо участие в заседании шести судей.

Вместе с этим Конституционный суд наделяется новыми полномочиями. Так, по запросу президента он будет проверять конституционность федеральных законопроектов, а также региональных законов. Если документ не пройдет проверку в Конституционном суде, работа с ним приостанавливается до устранения нарушений.

Также Конституционный суд решает вопрос о соответствии норм международных договоров Основному закону. Правом обращения в КС с таким запросом предлагается наделить президента, правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Помимо этого, уточняются требования к кандидатам на должности судей Конституционного суда: им нельзя иметь гражданство других стран, а также хранить деньги в зарубежных банках. Полномочия судьи КС могут прекратить из-за утраты российского гражданства или порочащего поступка.

Голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля. На общее голосование было вынесено сразу 206 поправок. Изменения в Основной закон поддержали 77,92 процента голосовавших.

Все поправки перед голосованием одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.