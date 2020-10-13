Журналистка повторила смертельный трюк из телешоу и выжила

Журналистка The Metro Сидни Йейтс (Cydney Yeates) пришла на съемки британского телешоу TopGear и приняла участие в трюке под названием «Стена смерти». Свой опыт она описала на сайте издания.

Как выяснилось на съемочной площадке, девушка должна была сесть в багги, чтобы проехать по стене купола без потолка. Журналистку посадили в пассажирское кресло, а ее водителем оказался профессиональный каскадер.

«Он с гордостью сказал мне, что может оставаться там, на стене, пару часов на нужной скорости, пока ему не надоест», — вспомнила предысторию напуганная Йейтс, выжившая после смертельного трюка.

Несмотря на страх, журналистка согласилась повторить трюк. Опасная поездка длилась чуть больше минуты, но этот факт только обрадовал женщину. И хотя со стороны она выглядела расслабленно, в реальности все было по-другому.

«Как только мы набрали скорость около 65 километров в час, у меня быстро закружилась голова. К счастью, я сидела не на водительском месте, потому что я почти наверняка могла бы потерять сознание», — рассказала героиня выпуска.

Трюк «Стена смерти» готовился на TopGear около пяти лет, а воплотить идею исполнительного продюсера удалось только в 2020 году. Ведущие шоу Пэдди МакГиннесс (Paddy McGuinness), Фредди Флинтофф (Freddie Flintoff) и Крис Харрис (Freddie Flintoff and Chris Harris) тоже проехались по куполу во время съемок, причем они сели за руль самостоятельно.

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