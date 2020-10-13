Названа главная причина появления опасного космического мусора

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало доклад, согласно которому проблема космического мусора на околоземной орбите становится все более серьезной. При этом главной причиной появления опасных обломков называются взрывы ракетных ускорителей и топливных элементов на борту космических аппаратов. Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам специалистов, несмотря на то, что меры по предотвращению увеличения объема космического мусора применяются уже много лет, количество случаев взрывов не уменьшается. Одним из способов решения проблемы является внедрение многоразовых ракет, однако технология пока остается в зачаточном состоянии. До сих пор многие ракетные ускорители остаются на орбите.

Другие меры включают в себя проектирование космических кораблей таким образом, чтобы они могли долгое время противостоять суровым условиям космоса, и снижение риска взрыва неработающего аппарата через высвобождение остатков топлива и накопленной энергии. Отработавшие свой срок корабли и спутники опускаются на низкую орбиту или сгорают в атмосфере Земли. Однако даже с учетом этого ежегодно происходят около 12 событий фрагментации, каждое из которых производит несколько тысяч мелких обломков.

Согласно докладу, в настоящее время на околоземной орбите находятся более 130 миллионов фрагментов антропогенного космического мусора размером менее миллиметра.