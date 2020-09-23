Международная космическая станция (МКС) успешно уклонилась от столкновения с неопознанным объектом в космосе. Об этом сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн в своем Twitter.

«Маневр завершен. Астронавты выходят из безопасного убежища», — написал он. В Twitter-аккаунте самой МКС также подтвердили, что станция увеличила свою орбиту, чтобы избежать столкновения с неизвестным куском космического мусора. Там добавили, что экипаж уже вернулся к работе.

Ранее стало известно, что над МКС нависла опасность столкновения с неопознанным объектом. Его высокую вероятность подтвердили и российские, и американские специалисты. Позднее в НАСА рассказали, что маневр состоится в ночь 23 сентября. Планировалось, что в это время экипаж МКС — россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди — укроется на корабле «Союз».