Над МКС нависла опасность столкновения с неопознанным объектом

Над Международной космической станцией (МКС) нависла опасность столкновения с неопознанным объектом. Об этом ТАСС рассказал источник в Центре управления полетами.

Собеседник агентства уточнил, что МКС находится в «красной зоне опасности» и совершит обязательный маневр уклонения, изменив свою орбиту. Он добавил, что вероятность столкновения посчитали высокой специалисты как в России, так и в США.

Позднее в НАСА рассказали, что маневр состоится в ночь на среду, 23 сентября, передает РИА Новости. В это время экипаж МКС (россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди) укроется на корабле «Союз».