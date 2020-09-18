На МКС обнаружена утечка аммиака

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружена утечка аммиака. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.

По словам источника, утечка незначительная и не влияет на безопасность экипажа и российский сегмент станции.

Скорость утечки составляет примерно 700 граммов в год. Она уже локализована с помощью американского прибора. По словам собеседника, аналогичная утечка была обнаружена и устранена снаружи американского сегмента МКС в 2017 году во время выхода астронавтов в открытый космос.

Жидкий аммиак циркулирует снаружи МКС, с помощью него отводят тепло от модулей станции в космос. Он относится к умеренно-токсичным химическим веществам. В больших концентрациях может стать для человека ядом.

20 августа на МКС произошла утечка воздуха. Отмечалось, что она не несет угрозы безопасности экипажу. В НАСА подтвердили, что утечка находится в допустимых рамках и пока не угрожает экипажу.

На данный момент в состав экипажа МКС входят космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.