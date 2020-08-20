На МКС произошла утечка воздуха

На Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха. Предполагается, что она произошла на американском сегменте станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними», — заявил собеседник агентства. Она не несет угрозы безопасности экипажа, добавил источник.

В прошлый раз утечка воздуха на МКС произошла в августе 2018 года. Она произошла из-за микротрещины диаметром 1,5 миллиметра в космическом корабле «Союз МС-09». Отверстие заделали с помощью салфеток, пропитанных герметиком. При этом причина образования дыры в космическом корабле неизвестны, так как результаты расследования засекречены.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер в ходе наблюдения за полярным сиянием заснял над Южным полушарием Земли пять неопознанных летающих объектов (НЛО): «На 9-12-й секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть — метеоры, спутники или?..» Предполагается, что Вагнер снял группу спутников Starlink, которые накануне запустила SpaceX.