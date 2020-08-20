Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) оценило угрозу утечки воздуха на МКС, которая произошла ранее. Об этом сообщает РИА Новости.

В НАСА подтвердили, что утечка находится в допустимых рамках и пока не угрожает экипажу. На данный момент разрабатывается план определения источника утечки, а также его изоляции и возможного ремонта. Для этого на станции люки всех отсеков задраят на три дня, а специалисты изучат уровни давления воздуха.

Проверка также не будет угрожать специалистам на станции. На время ее проведения американский астронавт Крис Кэссиди будет находиться в российском модуле «Звезда».

Ранее сообщалось, что на МКС произошла утечка воздуха. Отмечалось, что она не несет угрозы безопасности экипажу.