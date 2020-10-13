В Териберку провели высокоскоростной интернет

В Териберку Мурманской области проведен высокоскоростной интернет, сельское поселение также оборудовано системой видеонаблюдения. Об этом сообщил министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко, передает ТАСС.

По его словам, подключение села к интернету реализовано в рамках общей стратегии цифровизации региона. «Без наличия соответствующей инфраструктуры ни один цифровой сервис до конечного потребителя не дойдет. Развернута система видеонаблюдения в Териберке для реализации в том числе и проектов безопасности и для реализации проектов подключения бизнеса к интернету», — сказал он.

Чиновник уточнил, что появление волоконно-оптических коммуникаций в населенном пункте открывает много возможностей для бизнеса, туристических, бюджетных и других организаций. Особенно актуальными быстрый интернет и цифровые сервисы будут в период пандемии и дистанционной работы, отметил он.

Из-за численности населения в тысячу человек Териберка не вошла в федеральную программу «Устранение цифрового неравенства», нацеленную на поселения с 100-500 жителями. Для села было сделано исключение, поскольку оно представляет высокую важность для области.