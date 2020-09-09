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Ученые оценили влияние турпотока на экосистему села Териберка под Мурманском

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Фото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ»

Баланс экосистемы села Териберка под Мурманском оказался нарушен из-за туристического потока. Так влияние людей оценили ученые из Кольского научного центра Российской академии наук (КНЦ РАН), передает ТАСС.

По словам зампредседателя КНЦ РАН по научной работе Евгения Боровикова, для этого специалисты в течение трех дней изучали природные и техногенные ландшафты.

Ученые намерены определить границы создаваемого в Териберке природного парка и сделать заключение о необходимости регламентировать въезд туристов и некоторые виды хозяйственной деятельности. Они должны представить свои выводы региональному правительству до 1 февраля 2021 года.

В июне сообщалось, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) поддержит развитие экотуризма в Мурманской области, особое внимание будет уделено Териберке из-за проблем с неконтролируемым туризмом. В рамках работы над природным парком планируется предложить варианты его зонирования и выработать маршруты для туристов, по которым они смогут передвигаться без ущерба для природы.

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