Ученые оценили влияние турпотока на экосистему села Териберка под Мурманском

Баланс экосистемы села Териберка под Мурманском оказался нарушен из-за туристического потока. Так влияние людей оценили ученые из Кольского научного центра Российской академии наук (КНЦ РАН), передает ТАСС.

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По словам зампредседателя КНЦ РАН по научной работе Евгения Боровикова, для этого специалисты в течение трех дней изучали природные и техногенные ландшафты.

Ученые намерены определить границы создаваемого в Териберке природного парка и сделать заключение о необходимости регламентировать въезд туристов и некоторые виды хозяйственной деятельности. Они должны представить свои выводы региональному правительству до 1 февраля 2021 года.

В июне сообщалось, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) поддержит развитие экотуризма в Мурманской области, особое внимание будет уделено Териберке из-за проблем с неконтролируемым туризмом. В рамках работы над природным парком планируется предложить варианты его зонирования и выработать маршруты для туристов, по которым они смогут передвигаться без ущерба для природы.