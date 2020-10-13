В США приостановили испытания вакцины из-за необъяснимой болезни участника

Американская компания Johnson&Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса из-за необъяснимой болезни участника исследований. Соответсвующее заявление размещено на сайте корпорации.

Фармацевтический гигант временно откажется от дальнейшего предоставления доз во всех клинических испытаниях вакцины-кандидата против COVID-19, включая третью фазу всеобщих испытаний.

В настоящее время состояние заболевшего изучает независимый комитетом по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB) совместно с медицинскими специалистами. Дополнительная информация о здоровье добровольца будет опубликована позднее.

Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Препарат вызвал устойчивый иммунный ответ в ходе первой фазы и первого этапа второй фазы клинических испытаний. В третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР, в ходе испытаний будет изучаться безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для борьбы с пандемией COVID-19. Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года.

Разработкой вакцины в США, помимо Johnson&Johnson, занимаются британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания), американская биотехнологическая компания Moderna, а также компании Merck и Pfizer.

По данным на 13 октября, в мире насчитывается более 37,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,07 миллиона скончались, еще 26,1 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, России и Колумбии.