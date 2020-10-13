Cильный пожар на горе Килиманджаро сняли на видео

На горе Килиманджаро в Танзании третий день пытаются потушить сильный пожар. Об этом сообщается в аккаунте Национальных парков Танзании в Twitter.

Огонь распространился на территорию национального парка, его можно было увидеть с расстояния в десятки километров. На видео, снятых с места событий, видно сильное пламя и столб дыма. Кадры с места событий публикуют пользователи Twitter.

Отмечается, что в основном пламя потушили, но работы еще продолжаются. Ликвидировать пожар помогают местные жители и волонтеры. Причины происшествия еще не выяснили, однако предполагается, что возгорание возникло в одном из мест отдыха альпинистов.