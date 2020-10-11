Умерла пострадавшая при взрывах на военных складах под Рязанью

Умерла женщина, пострадавшая при взрывах на военных складах под Рязанью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

Взрывы на складе боеприпасов, приведшие к возгоранию, в бывшей воинской части в Рязанской области начались 7 октября. Эвакуировали более 2,3 тысячи человек. 13 человек пострадали. Местность вокруг складов частично выжжена.

Предположительно, на территории склада находилось 75 тысяч тонн боеприпасов. Взрывы раздавались с интервалом в несколько секунд. Жители поселка Желтушинский под Рязанью, где на территории бывшей воинской части взорвались боеприпасы, остались без жилья.

9 октября заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что пожар полностью потушен. По его словам, начался этап восстановления казарменно-жилищного фонда, пострадавшего от последствий ЧС. В ведомстве также исключили возможность нового пожара на складе боеприпасов.