Дом без крыши в российском городе признали пригодным для жизни

В Магнитогорске после обследования признали пригодным для жизни многоквартирный дом, у которого в ночь на 7 октября 2020 года полностью сгорела крыша. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу местной мэрии.

В городской администрации заявили, что здание планируется восстановить. В кратчайшие сроки в дом подадут отопление, электричество, воду и газ. Восстановительные работы уже начаты.

Жилое здание №27 на улице Пионерской сильно пострадало во время пожара. Проживавших в доме людей вовремя эвакуировали, все они живы. Без квартир остались 44 человека, они временно размещены в школе №21.

Ранее, в июне, в России вступил в силу новый порядок обследования домов на аварийность. Теперь признать здание подлежащим сносу проще — для этого нужно изучить лишь два-три вида основных строительных конструкций. До сих пор здания обследовали более тщательно — изучали все строительные конструкции и инженерные системы, испытывали несущие конструкции, выявляли все дефекты. Новый порядок касается жилых домов высотой до пяти этажей.

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