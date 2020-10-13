Звезда «Войны и мира» завела роман с женатым 50-летним актером «Прослушки»

31-летняя британская актриса Лили Джеймс, звезда сериала «Война и мир», рассталась с актером «Доктора Кто» Мэттом Смитом и завела роман с женатым 50-летним артистом Домиником Уэстом. Кадры целующихся Уэста и Джеймс опубликовала газета Daily Mail.

Отмечается, что снимок был сделан в Риме. Источники газеты рассказали, что супруга Уэста, ландшафтный дизайнер Кэтрин Фицджеральд, была шокирована и опустошена из-за фотографии, заявив близким, что их десятилетний брак «скорее всего окончен». Женщина якобы пыталась дозвониться до супруга, однако тот не берет трубку.

Позже Уэст и его жена появились перед журналистами вместе, заявив, что не собираются разводиться. Супруги поцеловались перед папарацци.

О том, что Лили Джеймс рассталась с 37-летним Мэттом Смитом, стало известно 8 октября. Их отношения продлились пять лет.

Доминик Уэст известен по сериалам «Прослушка», «Час», «Любовники», «Отверженные» и «Голяк». Он также снялся в фильмах «Гордость», «Рок-звезда», «Чикаго», «Улыбка Моны Лизы» и появился в картине «Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза». Лили Джеймс сыграла Наташу Ростову в британском сериале «Война и мир», вышедшем в 2016 году. Она также известна по лентам «Сломленные» и «Темные времена».