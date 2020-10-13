Илон Маск назвал любимое блюдо

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал немецкую шаурму одним из своих любимых блюд. Об этом сообщает издание Unilad.

В ответ на заданный в Twitter вопрос о блюдах, которые он предпочитает есть во время поездок в Германию, Маск написал: «Донер-кебаб» (немецкое название шаурмы — прим. «Ленты.ру»).

Миллиардер добавил, что лучшая шаурма, которую он пробовал в своей жизни, раньше продавалась перед арт-центром «Тахелес» в Берлине. «Очень жаль, что его снесли. Там было потрясающе», — поностальгировал он.

Ежегодные продажи донер-кебабов в Германии превышают 3,5 миллиарда евро (317 миллиардов рублей). Каждый день на изготовление этого блюда расходуется 600 тонн мяса.

На Ближнем Востоке и в Турции подавать блюдо из мяса, поджаренного на вертикально установленном вертеле, стали еще в XIX веке. Первым продавцом донер-кебабов в Германии считается турецкий иммигрант Кадир Нурман, в 1972 году открывший ларек в Западном Берлине.

В сентябре врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова заявила, что шаурма способна заменить полноценный прием пищи. По ее словам, в ней соблюден баланс белков, жиров и углеводов.