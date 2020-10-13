В Нигерию пришел «Русский Стандарт»

Российская водка «Русский Стандарт» вышла на рынок Нигерии. Об этом говорится в сообщении группы компаний «Руст» (в нее входит ООО «Русский Стандарт Водка»), поступившем в «Ленту.ру».

Как пояснили в компании, рынок Нигерии — один из крупнейших в африканском регионе. Выход на него является частью стратегии группы по ускорению глобальной экспансии российского производителя алкоголя. «Русский Стандарт» планирует занять первое место на рынке страны в сегменте импортной водки в ближайшие три года.

Помимо российской водки, компания начинает продавать в Нигерии польскую настойку Żubrówka Bison Grass с более чем 500-летней историей, водку Żubrówka Biala и итальянское игристое вино Gancia.

Группа компаний «Руст» является вторым по объему производителем водки в мире с ежегодными продажами свыше 35 миллионов 9-литровых коробов на более чем 85 международных рынках.