Американский банк захотел завладеть «Русским стандартом»

Лондонский филиал американского Citibank захотел завладеть 49-процентной долей в банке «Русский стандарт». Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы, пишет РБК.

Citibank выступает в качестве представителя кредиторов «Русского стандарта», купивших в 2015 году облигации банка со сроком обращения семь лет. В качестве залога по ним выступал 49-процентный пакет акций кредитной организации, трастовым управляющим которого является Citibank.

Формально эмитентом облигаций выступала зарегистрированная на Британских Виргинских островах специализированная компания Russian Standard Ltd. (RSL). С 2017 года она начала допускать дефолты при расчетах с кредиторами, к настоящему моменту общий размер долга достиг 757 миллионов долларов (при изначальном номинале облигационного выпуска в 451 миллион и ставкой 13 процентов).

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Помимо Citibank, кредиторы в попытках взыскать причитающуюся сумму долга сотрудничают с коллекторской компанией A1. Представители инвесторов предпринимали попытки досудебного урегулирования конфликта, однако в итоге пришли к решению подать иск в арбитражный суд. Номинальным держателем акций «Русского стандарта», а значит, и его формальным кредитором выступает Citibank, поэтому истцом в процессе выступает именно он. Покупатели облигаций не имеют права участвовать в разбирательстве.

Согласно независимой оценке, в настоящее время «Русский стандарт» из-за финансовых сложностей и неудовлетворительных результатов работы стоит около 70 процентов от величины собственного капитала, или 131 миллион долларов, что меньше основной суммы изначального долга.

51 процент акций «Русского стандарта» принадлежит компаниям, подконтрольным бизнесмену Рустаму Тарико. Также среди его активов холдинг Roust, являющийся вторым производителем водки в мире по объему продаж. Ему принадлежат бренды «Русский стандарт», «Зеленая марка» и «Зубровка».