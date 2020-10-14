Супруги обманули Amazon на 1,2 миллиона долларов

Супруги из американского штата Индиана обманули интернет-магазин Amazon на 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщает Fox Business.

Эрин и Лия Финан создали сотни ложных аккаунтов для заказа электронных устройств. Они приобрели, в частности, камеру GoPro, «умные» часы Samsung и приставки Microsoft Xbox. После этого пара сообщала о неисправности техники, и Amazon высылал им замену.

При этом супруги никогда не возвращали в магазин якобы бракованный товар. Вместо этого они продавали технику по ценам ниже рыночных.

Теперь супружеской паре грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Также каждый из них должен выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов каждому. Кроме того, Финаны обязаны вернуть Amazon похищенную сумму. Пара признала вину и отказалась от права обжаловать решение суда, если их приговорят к тюремному заключению сроком менее семи лет и трех месяцев. Окончательный приговор суд вынесет 9 ноября.

В мае в Перми суд приговорил к длительным срокам лишения свободы супругов, обманувших на миллиард рублей покупателей квартир в строящемся жилом комплексе. Злоумышленники — генеральный директор и член совета директоров ООО «КамСтройИнвест» — должны были возвести жилой комплекс «Первый Пермский микрорайон» в селе Лобаново Пермского района. Они заключали с гражданами договоры долевого участия в строительстве, но дом в эксплуатацию не сдали, а полученные деньги потратили на личные нужды.