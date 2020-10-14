Акула набросилась на отдыхающего и отгрызла ему кусок ноги

В прибрежных водах американского города Майами-Бич, штат Флорида, акула отгрызла кусок ноги купальщика. Об этом сообщает Fox 35.

Турист Марк Бодден (Mark Bodden) из штата Калифорния плавал в море, когда на него набросилась агрессивная акула. Хищник оставил на его ноге 20-сантиметровую рану. Выбраться на берег и позвать спасателей ему помогла возлюбленная. Пострадавшему на месте обработали место укуса и доставили в больницу. На следующий день его выписали.

«Я почувствовал мощный удар в ногу. Я понимал, что кто-то не так, — вспоминает Бодден. — Мы с девушкой осмотрели ногу и увидели там огромный укус. Я отказывался верить, что на меня напала акула, хотя осознавал, что, вероятнее всего, это была именно она».

Отдыхающий утверждает, что перед нападением в воде плавало много рыбы. Позже ему объяснили, что большие косяки рыб привлекают акул. Власти полагают, что Бодден столкнулся с черноперой акулой.

Черноперые акулы известны своими многочисленными нападениями на людей, хотя эксперты утверждают, что эти нападения абсолютно случайны. Эти акулы часто становятся объектом охоты из спортивного интереса или из-за своих плавников, которые используют для приготовления супа.

Ранее сообщалось, что вблизи архипелага Флорида-Кис на юго-востоке США беременная женщина спасла истекающего кровью мужа от смерти в пасти тупорылой акулы. В результате нападения акулы мужчина получил серьезные раны, при этом его жена не пострадала.