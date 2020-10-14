Крокодил Гена запоет голосом Димы Билана в новом «Чебурашке»

Крокодил Гена в новом проекте про Чебурашку будет петь голосом российского поп-певца Димы Билана. Об этом артист рассказал в Instagram.

«Только раз в году. Угадали, какую песню для "Союзмультфильма" я записываю?» — спросил Билан подписчиков, размахивая плюшевым Крокодилом Геной.

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«Исполнять легенду всегда радостно», — подписал ролик артист.

Билан не уточнил, что песня в его исполнении появится в новом мультфильме про Чебурашку, однако об этом сообщили портал «Москва24» и Telegram-канал «Подъем».

Ранее в октябре стало известно, что «Союзмультфильм» сделает полнометражное 3D-кино о Чебурашке. Выход ленты в прокат намечен на 2022 год.

В 2003 году японская компания SP International выкупила у «Союзмультфильма» права на распространение мультфильмов о приключениях персонажа из книг Успенского до 2023-го. В Японии выпустили короткометражный фильм про Чебурашку с использованием 3D-технологий. В апреле 2020 года «Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на этого персонажа.

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