Советская и российская киностудия «Союзмультфильм» сделает полнометражное 3D-кино о Чебурашке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вместе с телеканалами «Россия 1» и СТС, а также студией Yellow, Black and White (YBW) «Союзмультфильм» выйдет на рынок игрового кино. Новый проект студии будет посвящен Чебурашке, которого создадут с помощью компьютерной графики.

Юлиана Слащева, председатель правления «Союзмультфильма», рассказала, что это будет первый полный метр студии после получения права на литературную основу истории Чебурашки от семьи Эдуарда Успенского. Работа над проектом запланирована на 2021 год, выход ленты в прокат намечен на 2022-й.

Бюджет фильма составит не менее 600 миллионов рублей. Окончательная стоимость полнометражного фильма будет сформирована после утверждения сценария, над которым предстоит работать сценаристам студии YBW. Эдуард Илоян, генеральный продюсер Yellow, Black and White, отметил, что студия планирует обратиться в Фонд кино для получения субсидии.

В 2003 году японская компания SP International выкупила у «Союзмультфильма» права на распространение мультфильмов о приключениях персонажа из книг Успенского до 2023-го. В Японии выпустили короткометражный фильм про Чебурашку с использованием 3D-технологий. В апреле 2020 года «Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на этого персонажа.