Названа необходимая россиянину для счастья сумма

Эксперты назвали сумму, которая необходима среднестатистическому россиянину, чтобы чувствовать себя счастливым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Согласно данным опроса, для счастья жителю России в среднем необходимо 100-150 тысяч рублей в месяц, при этом москвичу требуется 150-300 тысяч. Тем не менее, в целом, россияне считают неплохой зарплату в 60 тысяч рублей.

Отмечается, что всего четыре процента россиян получают достаточно, чтобы быть счастливым. 43 процента опрошенных хотели бы зарабатывать как минимум в десять раз больше, чем сейчас.

Ранее россияне назвали необходимую для нормальной жизни зарплату. Согласно данным платформы Webbankir, большинство жителей страны считает, что в месяц следует зарабатывать не менее 50 тысяч рублей. При этом четверть россиян хотела бы получать в пределах от 70 до 100 тысяч рублей. В то же время 22 процента граждан готовы жить на 35-50 тысяч рублей в месяц.