Россияне захотели повышения зарплаты в десять раз

Топ-менеджеры и рабочие чаще представителей других профессий хотят повышения зарплаты более чем в десять раз. Об этом свидетельствуют результаты исследования HeadHunter, которое приводит РИА Новости.

Говоря о том, во сколько раз должна быть увеличена их зарплата, чтобы она их устроила, 39 процентов респондентов заявили об увеличении в 1,5-2 раза, 30 процентов — в два-три раза, а 12 процентов — три-четыре раза. Около 7 процентов были бы довольны зарплатой, увеличенной менее чем в 1,5 раза.

При этом в группе специалистов, которых удовлетворил бы рост зарплаты более, чем в десять раз, наибольшую составляют представители высшего менеджмента (6 процентов) и рабочего персонала (7 процентов). При этом представители сферы закупок и управления персонала даже не думают о таком увеличении зарплат.

В то же время, говоря о том, как изменился уровень их зарплат по сравнению с началом 2020 года, 54 процента указали, что не заметили изменений. При этом 18 процентов сообщили о росте зарплаты, а 26 процентов — о ее уменьшении.

Ранее россияне назвали необходимую для нормальной жизни зарплату. Согласно полученным данным, большинство жителей страны считает, что в месяц следует зарабатывать не менее 50 тысяч рублей. При этом четверть россиян хотела бы получать в пределах от 70 до 100 тысяч рублей. В то же время 22 процента граждан готовы жить на 35-50 тысяч рублей в месяц.