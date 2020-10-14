Глава ЦИК не нашла смысла в одном из главных правил выборов в России

Так называемый день тишины, когда запрещена любая агитация, что является одним из главных правил выборов в России, в современных условиях развития соцсетей и интернета лишен смысла. Об этом завила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, сообщает ТАСС в среду, 14 октября.

«Моя личная точка зрения — в данных современных условиях, когда у нас такие соцсети, когда у нас действительно превалирует интернет, он, наверное, в большей степени бессмысленен», — сказала она.

Глава ЦИК также призвала к обсуждению всех положительных и отрицательных сторон этого правила, в частности, в условиях проведения многодневного голосования.

Согласно закону, день тишины в России предшествует дате голосования. В результате в этом году, несмотря на проведение в большинстве регионов досрочного голосования 11 и 12 сентября, он был установлен 12 сентября, поскольку именно 13 сентября официально был объявлен единым днем голосования. Памфилова отметила, что на последующих выборах день тишины будет устанавливаться перед первым днем голосования.