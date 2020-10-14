Вагоны «Уралвагонзавода» оказались никому не нужны

Крупнейший в России производитель вагонов «Уралвагонзавод» (УВЗ) не смог найти покупателей на свою продукцию в следующем году. Об этом рассказал источник в одном из крупнейших железнодорожных операторов, два потенциальных заказчика, а также источник на самом предприятии, передает РБК.

В свою очередь РЖД, как следует из информации на сайте госзакупок, договорились о поставках вагонов в 2020-2025 годах с АО «Рослокомотив» и АО «Транспортное машиностроение».

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Топ-менеджер одного из грузоотправителей рассказал, что вагоны предприятия оказались настолько никому не нужны, что УВЗ буквально упрашивает купить хотя бы несколько. Однако, заметил он, рынок и так переполнен, а идея РЖД отменить льготные тарифы для порожнего пробега и инновационных полувагонов настораживает потенциальных покупателей.

На портале госзакупок также отсутствуют данные о поставках вагонов с «Уралвагонзавода». В 2020 году у предприятия есть 32 контракта на 649 миллиардов рублей, что в два раза меньше, чем в 2019-м. Однако почти все они заключены с исправительными колониями в Свердловской области и касаются поставки стоек, обшивки, планок и подобных деталей.

Между тем источник в УВЗ уверяет, что производство вагонов, несмотря на превышающие 100 миллиардов рублей долги, компания останавливать не станет. Дело в том, что производящие металл для вагонов цеха работают и на оборонное производство. Таким образом, чтобы прекратить выпуск гражданской продукции, следует остановить и выпуск военной.

В последние годы УВЗ выживает только за счет гособоронзаказа и поставок на экспорт танков. В начале октября правительство озаботилось проблемами предприятия и решило частично реструктурировать взятые им кредиты.

Еще в прошлом году стало известно, что закредитованность российских оборонных предприятий близка к критической. Общая сумма долгов достигает 2,3 триллиона рублей, причем 90 процентов долга приходится на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), «Уралвагонзавод», «Высокоточные комплексы» и «Алмаз-Антей»