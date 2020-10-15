Патологоанатом рассказала о состоянии тел умерших с коронавирусом

Главный патологоанатом Иркутской области Людмила Гришина рассказала в интервью «Российской газете» о состоянии тел умерших с коронавирусом пациентов. По ее словам, специалисты исследуют тела умерших для того, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

«Прежде чем приступить к клинико-морфологическому исследованию, врач тщательно изучает историю болезни: диагноз, посмертный эпикриз, результаты прижизненных исследований, анализы. И только потом — вскрытие», — объяснила врач.

Корреспондент издания отметила, что патологоанатом показала биоматериалы, в том числе «пылающую» трахею ярко-красного цвета и «резиновые» легкие. «Здесь в ковиде нет сомнения», — прокомментировала врач. Также Гришина рассказала, что легкое обязательно взвешивают и фиксируют значительное увеличение массы. По ее словам, легкое, пораженное коронавирусом, может весить до двух килограммов при норме в 350-400 граммов.

Гришина объяснила, что вирус поражает альвеолярный эпителий, что приводит к кислородному голоданию и острому респираторному дистресс-синдрому. «Еще для ковида характерно изменение гемостаза. Возникают тромбозы сосудов, тромбоэмболия легочной артерии. Все это мы тоже видим», — отметила врач.

Чтобы подтвердить диагноз, тончайшие срезы тканей изучают под микроскопом, подчеркнула доктор. Фрагменты тканей трахеи, легких, селезенки отправляют в вирусологическую лабораторию. Если там данные подтверждаются, то умерший попадает в статистику Минздрава по коронавирусу.

Ранее Людмила Гришина описала состояние легких умерших пациентов с коронавирусом после вскрытия. По словам медика, орган значительно отекает и весит в несколько раз больше положенного.