Ученый назвал реальность симуляцией с вероятностью в 50 процентов

Ученый-астроном из Колумбийского университета Дэвид Киппинг пришел к выводу, что наша реальность с вероятностью в 50 процентов является симуляцией. Об этом пишет Scientific American.

В 2003 году профессор Оксфордского университета Ник Бостром выдвинул гипотезу, согласно которой наша реальность — компьютерная симуляция, созданная другими разумными цивилизациями.

Киппинг утверждает, что в случае, если наша Вселенная является симуляцией, большая часть моделируемых реальностей была бы бесплодной из-за «сокращения вычислительных ресурсов каждого уровня симуляции». Ученый также пришел к выводу, что если бы гипотеза отсутствия симуляций была верна, вероятность того, что мы живем во Вселенной без симуляций, составила бы 100 процентов.

Однако Киппинг отмечает, что человечество пока что не создает симуляции реальности. Поэтому вероятность того, что нас окружает симуляция, равна вероятности того, что мы находимся в физическом мире.

Ранее ученые решили проблему таинственной материи внутри далекой галактики Dragonfly 44 (DF44). Специалисты Астрономического института Каптейн в Нидерландах использовали данные космического телескопа Хаббла и доказали, что на самом деле DF44 не сильно отличается от других галактик.