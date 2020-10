Решена проблема таинственной материи внутри далекой галактики

Повторное изучение таинственной галактики Dragonfly 44 (DF44) решило проблему аномального переизбытка темной материи в ней, угрожающего современным представлениям о Вселенной. По предыдущим оценкам, доля темной материи в галактике составляла невероятные 99,99 процента. Однако ученые Астрономического института Каптейн в Нидерландах доказали, что на самом деле DF44 не сильно отличается от других галактик. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Астрономы использовали данные космического телескопа Хаббла для пересчета шаровых скоплений, тесно связанных с DF44. Шаровые скопления — это плотные группы звезд, вращающиеся вокруг центра галактик как единое целое. Хотя природа этих скоплений недостаточно ясна, хорошо известна прямая связь между числом шаровых скоплений в галактике и массой этой галактики. Предыдущий подсчет выявил 80 скоплений, что делало DF44 настолько же массивной, как Млечный Путь. Проблемой стало то, что в ней содержалось в тысячу раз меньше звезд.

Поскольку огромная часть массы галактики оставалась невидимой для прямых наблюдений, это значило, что DF44 почти полностью состояла из темной материи. Однако более аккуратный перерасчет показал, что на самом деле в галактике находится лишь 20 шаровых скоплений, из чего следует более приемлемое соотношение видимой материи к темной, равное 1 к 300 (а не 1 к 10 000).

DF44, находящаяся на расстоянии 330 миллионов световых лет, относится к типу ультрадиффузных галактик и обладает крайне низкой светимостью.