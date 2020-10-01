Объяснено появление загадочных черных дыр

Астрономы обнаружили несколько галактик, лежащих вокруг сверхмассивной черной дыры, на расстоянии, которое соответствует прошедшему времени после Большого взрыва, равному менее одного миллиарда лет. Об открытии, которое объясняет загадку появления гигантских черных дыр в молодой Вселенной, сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Гигантскую структуру наблюдали с помощью комплекса оптических телескопов VLT (англ. Very Large Telescope). Она образована шестью галактиками, окружающими черную дыру и лежащими в «паутине» газа, которая в 300 раз больше Млечного Пути. Потоки вещества питают как галактики, так и центральную сверхмассивную черную дыру, чья масса сравнима с одним миллиардом Солнц.

Самые первые черные дыры, которые, как считается, образовались в результате коллапса первых звезд, должны были расти очень быстро, чтобы достичь массы миллиарда Солнц за 0,9 миллиарда лет жизни Вселенной. Найденная структура позволяет объяснить, откуда взялось вещество для возникновения сверхмассивных черных дыр. «Паутина» содержит достаточно газа, чтобы обеспечить нужную массу.

Астрономы считают, что сама структура образовалась в результате влияния гигантских гало темной материи, которые в ранней Вселенной притягивали к себе огромное количество газа.