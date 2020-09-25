Получены новые снимки гигантской черной дыры

Астрономы, работающие над проектом Event Horizon Telescope, впервые получили визуальные доказательства, что кольцо плазмы вокруг черной дыры M87*, снимок которой был представлен общественности в 2019 году, вращается и испытывает турбулентные изменения. О новых, но менее детальных изображениях гигантского объекта, сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

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Исследователи наблюдали за M87*, расположенной в 55 миллионах световых лет от Земли, еще в 2009-2012 годах, когда еще не было собрано данных, достаточных для получения изображения. Однако при последующей обработке, проведенной уже после публикации основного снимка, ученым удалось выявить, что кольцо плазмы меняло свою яркость. Сама тень черной дыры, находящейся в центре кольца, не изменялась в размерах, что подтверждает природу объекта.

Кольцо состоит из пыли и газа, которые кружатся и попадают в черную дыру в составе аккреционного диска, а неравномерная яркость является следствием эффекта Доплера, предсказываемого общей теорией относительности Эйнштейна. Та часть диска, что движется в направлении наблюдателя, кажется ярче, а та, что удаляется — тусклее. Однако тот факт, что яркая часть перемещалась в кольце, говорит о турбулентности потока.

По словам ученых, не все теоретические модели аккреции допускают такое сильное колебание. Само явление могло быть вызвано влиянием магнитного поля или несовпадением между моментом импульса черной дыры и потоком аккреции. Дальнейшие наблюдения позволят получить более подробные изображения черной дыры.