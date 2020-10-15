Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон перечислили умеющих целоваться голливудских актеров

Актрисы Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон перечислили голливудских актеров, с которыми им больше всего понравилось целоваться на камеру. Об этом пишет The Independent.

Пэлтроу попросила Хадсон назвать умеющего целоваться актера. Та ответила, что самый неплохой поцелуй у нее был с Билли Крудапом на съемках фильма «Почти знаменит». Сцена не попала в финальную версию картины.

Хадсон отметила, что когда целовалась с Мэттью МакКонахи на съемках таких фильмов, как «Золото дураков» и «Как отделаться от парня за 10 дней», что-то постоянно портило кадр. «Либо у кого-то шли сопли, либо внезапно дул ветер», — вспомнила Хадсон.

Пэлтроу рассказала о поцелуе с Робертом Дауни-младшим на съемках фильмов из серии «Мстители»: «Когда я целовала Роберта, я думала: "Да вы шутите, это же буквально как с братом целоваться"».

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