Жена борца с «кадыровской диктатурой» рассказала о его похищении и пытках бутылкой

Супруга 19-летнего чеченца Салмана Тепсуркаева, называвшего себя борцом с «кадыровской диктатурой», раскрыла хронологию его похищения и рассказала, как изменилась ее жизнь после пыток мужа бутылкой. Интервью с Елизаветой опубликовал центр «Насилию.нет».

Тепсуркаев в день своего похищения написал жене, что к нему приходили двое чеченцев и что он должен уезжать. Девушка рассказала, что связалась с администрацией гостиницы в Геленджике, где работал ее супруг, и там ей подтвердили, что Тепсуркаева увезли «чеченцы из МВД, приехавшие на нескольких машинах». Елизавета сообщила о произошедшем двоюродному брату похищенного, однако тот ответил, что Тепсуркаева отпустят через пару недель, «так как многих забирают из-за того, что сидят в группах разных и смотрят Тумсо (чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и критикующий власти республики — прим. «Ленты.ру»)».

Елизавета, находящаяся в Грозном, рассказала о произошедшем матери Тепсуркаева. Девушка также воспользовалась записями паролей от смартфона супруга и смогла отследить его по геолокации. «Сверила на карте и увидела, что это адрес полка [имени Ахмата] Кадырова (вероятно, речь идет о базе СОБР "Терек" в Грозном, о которой писала «Новая газета» — прим. «Ленты.ру»)», — рассказала она.

Женщины отправились сначала к зданию Следственного комитета, находящегося напротив. Там, по словам Елизаветы, они поговорили с главой СК республики, и тот предложил им обратиться к его начальству. Затем супруга Тепсуркаева с его матерью пошли к зданию полка. Девушка рассказала, что люди на проходной после заявлений о похищенном начали заметно нервничать. Затем «куча огромных бородатых мужиков с автоматами» стали задавать женщинам много вопросов, после чего родственницы Тепсуркаева покинули помещение.

Девушка, опасаясь за свою жизнь, с помощью правозащитников покинула территорию республики. По ее словам, некоторые люди пишут, что ее супруг жив, но его все еще удерживают в плену.

Ранее «Комитет против пыток» сообщил о доказательствах причастности правоохранительных органов Чечни к похищению и пыткам бутылкой модератора оппозиционного Telegram-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева. На одной из видеозаписей произошедшего удалось идентифицировать похитителей.

О похищении Тепсуркаева стало известно в начале сентября, когда в сети появилось видео, на котором запечатлены извинения и истязания 19-летнего модератора оппозиционного Telegram-канала. На кадрах он говорит, что наказывает себя за деятельность и передает эстафету администраторам 1ADAT. Актуальных сведений о его местонахождении нет.