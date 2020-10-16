Тимоти Шаламе испытал стыд из-за поцелуев с дочерью Джонни Деппа

Американский актер Тимоти Шаламе испытал стыд из-за поцелуев с актрисой и моделью Лили-Роуз Депп, которая является дочерью Джонни Деппа. Об этом сообщает журнал GQ.

Снимки, на которых артист страстно целуется с 21-летней моделью, появились прошлой осенью после отдыха пары в Италии. Они быстро разлетелись по интернету, после чего из них начали делать мемы. Пользователи предположили, что роман звезд был спланированным пиар-ходом.

Шаламе рассказал, что в день, когда были сделаны эти фотографии, он чувствовал себя самым счастливым человеком. «Я провел на той яхте целый день с человеком, которого действительно любил. Я закрывал глаза и думал о том, как это было здорово. А потом я проснулся, увидел эти снимки и почувствовал себя смущенным. Я выглядел как настоящий аристократ, весь бледный. Люди начали говорить, что это пиар. Вы думаете, я хотел предстать перед вами в таком виде?» — сказал актер.

Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп встречались около года, однако официально не подтверждали свой роман. Артист заявил, что в настоящее время он не состоит в отношениях.